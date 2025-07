Bij kwart koopappartementen in Groningen geen geld voor groot onderhoud

Bij ruim een kwart van de te koop staande appartementen in de provincie Groningen heeft de Vereniging van Eigenaren (VvE) geen geld gespaard voor groot onderhoud. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.



De meeste verenigingen hebben wel een dergelijke spaarpot waarmee bijvoorbeeld verduurzaming, isolatie en renovaties aan het dak of de kozijnen betaald wordt.

Independer roept kopers van een appartement op om er op te letten of de VvE zo’n spaarpot goed geregeld heeft, waar de leden maandelijks aan bijdragen. Dit om te voorkomen dat er later onverwachte kosten komen.

Volgens Independer zijn VvE ’s verplicht een pot te hebben voor onderhoud, maar dat is niet altijd het geval. Landelijk is dat 17 procent en in Groningen 26 procent. Voor een appartement van 7o vierkante meter betaal je in Groningen 137 euro aan onderhoudskosten per maand. Landelijk is dat 161 euro.