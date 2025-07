Biene wordt nieuwe kinderburgemeester van Groningen

BIene (links) en Senneh (rechts) - Foto: Rieks Oijnhausen

Biene is gekozen tot nieuwe kinderburgemeester van Groningen. Dat maakte burgemeester Roelien Kamminga vrijdagmiddag bekend in Wonderland in het Forum.

Biene volgt Inez op, die vorig jaar oktober begon als kinderburgemeester. Senneh volgt Doris op als nieuw loco-kinderburgemeester.

Vijf kinderen deden dit jaar mee aan de verkiezing: Nienja, Senneh, Lukas, Biene en Sverre. Zij hebben de afgelopen weken online stemmen geworven met hun plannen voor de stad. In het Forum kon vrijdag fysiek worden gestemd. De vijf kandidaten probeerden in de centrale hal van het Forum de laatste stemmen binnen te slepen.

Als kinderburgemeester gaat Biene komend jaar mee tijdens officiële bezoeken van de burgemeester of wethouders, opent festivals zoals Noorderzon, start de 4 Mijl en ontvangt Sinterklaas. Ook zal Biene scholen bezoeken tijdens de Kinderboekenweek.

De verkiezing is een initiatief van de gemeente Groningen. Zo krijgen kinderen meer inspraak en kunnen ze actief meedenken over hun stad.