Bestuurder van verlaten auto bij Matsloot is terecht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bestuurder van een auto die dinsdagavond verlaten werd aangetroffen op de Matsloot bij Hoogkerk is terecht. Dat meldt RTV Noord.

De politie stuurde dinsdagavond een Burgernetbericht met het verzoek om uit te kijken naar een man. De politie deed daar onderzoek naar een auto die daar beschadigd werd aangetroffen. De wagen was door de hekken van een talud gereden en vervolgens enkele meters naar beneden gevallen. De auto is later door een bergingsbedrijf weggesleept. Er vloog enige tijd een politiehelikopter boven het gebied om de bestuurder op te sporen.

De bestuurder van de wagen is afgelopen nacht rond 2 uur aangetroffen. Volgens de politie is hij ongedeerd. Er zijn geen aanwijzingen dat hij onder invloed verkeerde. De man is dan ook niet aangehouden.