Bekijk hoe technologie de wereld beïnvloed in de tentoonstelling: ‘Machine entanglements’

Bron: OOG

In de nieuwe tentoonstelling ‘Machine entanglements’ van Noorderlicht laten 70 mediakunstenaars, die zich vooral op fotografie richten, zien hoe technologie de wereld en de samenleving beïnvloedt.



Van straatlantaarns die onze weg verlichten tot reusachtige datacentra die onze gegevens bewaren: technologie is niet meer uit onze samenleving weg te denken. Het is overal terug te vinden in de wereld om ons heen. We gebruiken technologie voor heel veel alledaagse praktijken zonder dat we dat soms opmerken.

“We eten, we slapen en we daten met technologie. Ja, soms is het echt allesomvattend”, zegt Roosje Klap, directrice van Noorderlicht. “De tentoonstelling is bijzonder omdat we de dubbele kant laten zien van vooruitgang.”

Zo is in de tentoonstelling te zien hoe mensen rijk kunnen worden door middel van crypto, maar ook al het werk dat komt kijken achter de productie van deze technologische systemen.

De tentoonstelling is verdeeld over zes locaties in Noord-Nederland waarvan twee in de stad Groningen, de Niemeyerfabriek en het glazen huis, genaamd ‘Tschumipaviljoen’ op het Hereplein. Geïnteresseerden kunnen op al deze locaties vanaf komende zondag 13 juli tot 7 september de werken bekijken van 32 verschillende kunstenaars.