Behoud Betonbos hoeft niet op steun college te rekenen: “We gaan dit voorstel ontraden”

Foto: Lotte-Marijn Millar-Knorr

Het Betonbos aan het Eemskanaal wordt gekapt. Althans als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Een motie om het bos te behouden kreeg woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering geen meerderheid.

De kap van het bos is onderdeel van de plannen voor de nieuwe wijk Stadshavens, waar op de plek van het huidige Betonbos een parkeergarage moet komen. Dit stuit op veel verzet van een grote groep omwonenden. Zij zijn een crowdfundingsactie gestart om via de rechter af te dwingen dat de ecologische verbindingszone behouden blijft. De Partij voor het Noorden, gesteund door Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV, vindt deze ontwikkeling spijtig en hoopte met de ingediende motie het college op andere gedachten te brengen, zodat het Betonbos gespaard kan blijven en er niet een gang naar de rechter gemaakt hoeft te worden.

Pleidooi voor behoud

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Op dagen als deze hoef ik niet uit te leggen wat de waarde is van bomen. Dinsdag meldde de NOS dat de gevoelstemperatuur in grootstedelijke gebieden tien procent hoger ligt dan in de ommelanden. En toch gaan we anno 2025 in onze stad een heel bos kappen. In de boomeffectanalyse wordt dit bos geframed als een houtopstand: als een aantal bomen die tussen betonplaten groeien. Maar niets is minder waar. In dit bos wonen en leven tientallen beschermde diersoorten. En de bomen lijken veel ouder dan gedacht waardoor ze een potentieel beschermde status hebben. Het is nog niet te laat om dit bos te redden. Als gemeenteraad hebben we ingestemd met het plan Stadshavens, maar er is daarin nog geen definitieve afweging gemaakt.”

Van der Laan probeerde ook kritiek op het participatieproces te weerleggen: “Diverse partijen zeggen dat een geslaagd participatieproces gelijk is aan gelijkkrijgen. Maar zo kijken wij er niet naar. We hebben bewoners gesproken en gehoord die ontzettend veel verstand van zaken hebben. Maar ze zijn tegen een enorme muur opgelopen. Diverse omwonenden hebben de strijd opgegeven. Of ze zijn gefrustreerd geraakt. Een aantal strijdt dapper voort om de natuur een stem te geven. Het gaat om mensen die niet tegen het bouwen van woningen zijn, maar ze hebben bezwaar tegen het proces hoe dat gelopen is.”

De Partij voor het Noorden verwees ook naar de eerder aangenomen motie ‘Meer groen om de hoek’, die bedoeld was om het Betonbos te compenseren. “Daarmee zijn we in slaap gesust,” aldus Van der Laan. “Met de wetenschap van nu kan ik nu ook zeggen dat mijn fractie vorig jaar niet scherp genoeg is geweest als het gaat om de waarde van het Betonbos. Dat is de reden waarom we deze motie indienen.”

Tegenargumenten

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie reageert kritisch: “Maar dit hele plan voor Stadshavens is al vastgesteld door de stad. Er komen woningen, er komt een park en er komt veel groen. Miskent de Partij voor het Noorden hiermee het genomen besluit?” Van der Laan blijft bij zijn standpunt: “In de plannen staat nergens concreet dat we het Betonbos op gaan offeren. Dat hebben wij niet kunnen ontdekken. Het is dus nog niet te laat”

Ook de VVD, bij monde van Rik Heiner, is kritisch: “Er wordt verwezen naar de tropische temperaturen. Maar we hebben het deze dagen bijvoorbeeld ook over jongeren die bij 35, 40 graden op een zolderkamertje bivakkeren omdat er voor hen geen huis is. Hoe kijkt de Partij voor het Noorden daar naar?” Van der Laan antwoordt: “Er zijn in het gebied voldoende mogelijkheden om woningen te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met het bestaande groen. Je kunt er prima om heen bouwen.”

Standpunt van het College

Volgens wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen is om het bos heen bouwen geen optie: “We gaan dit voorstel ontraden. De indieners roepen het college hiermee op om terug te gaan naar de tekentafel. Het huidige Betonbos is in de plannen aangewezen als ontwikkelveld. Op dit stuk terrein gaan dus bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wel gaan we de kap van het bos relateren aan het bouwplan om er daarmee voor te zorgen dat zoveel mogelijk bomen bespaard worden.”

Van de 44 aanwezige raadsleden stemden er 39 in met het plan om Stadshavens Deelgebied West te ontwikkelen. Vijf raadsleden stemden tegen. Bij de motie om het Betonbos te behouden stemden zes raadsleden voor en 38 tegen. Daarmee is de motie verworpen en daarmee blijft de toekomst van het bos dus onzeker.