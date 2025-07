Automobilist gewond bij verkeersongeluk op Rijksweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rijksweg tussen Ruischerbrug en Garmerwolde is zondagochtend een automobilist gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 05.20 uur nabij de Jan B. Bronssluis. Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist een paal, waardoor het voertuig het linker voorwiel verloor. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand tussen de parallelweg en de doorgaande weg. Door het hoogteverschil kon de bestuurder niet zelf uit het voertuig komen. Daarom rukten de hulpdiensten met groot materieel uit. Behalve een ambulance en de politie kwam ook de brandweer ter plaatse met de grote hulpverleningswagen.

Deze hulpverleningswagen beschikt over een kraan. Daarmee is de personenauto opgetild, waardoor het slachtoffer bevrijd kon worden. De persoon is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het verkeersongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.