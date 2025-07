Automobilist bekneld in voertuig na botsing

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Groningerweg in Eelderwolde is woensdagmiddag een automobilist gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur. “Vermoedelijk als gevolg van een mislukte inhaalactie zijn de bestuurders van een personenauto en een bestelbusje met elkaar in botsing gekomen,” vertelt Ten Cate. “De klap was zo fors dat de bestuurder van het bestelbusje bekneld raakte in zijn voertuig.” Brandweer Eelde kreeg bij het verkeersongeluk hulp van collega’s uit de stad. Ook kwamen twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) in een traumahelikopter ter plaatse.

Ten Cate laat weten: “Brandweerlieden hebben de bestuurder weten te bevrijden. Na stabilisatie is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.” Vanwege het ongeluk was de weg volledig dicht. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.