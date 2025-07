Foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Dinsdagavond is een auto over de kop geslagen bij een eenzijdig ongeval op de afrit van de N46 naar de N370 in Groningen. Het betrof een eenzijdig ongeval.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Uit voorzorg werd de afrit tijdelijk afgesloten voor verkeer. Wonder boven wonder raakte niemand bij het incident gewond.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgevoerd.