Auto in lichterlaaie aan Peizerweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Peizerweg in Groningen is in de nacht van woensdag op donderdag een auto door brand verwoest. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond middernacht binnen, waarna een tankautospuit van de post Vinkhuizen naar de locatie werd gestuurd. “Een geparkeerde personenauto bleek in lichterlaaie te staan,” vertelt Ten Cate. “Toen brandweerlieden het vuur wilden blussen, weigerde de pomp van de tankautospuit dienst. De meldkamer alarmeerde daarop een tankautospuit van de Sontweg. De bemanning van deze wagen heeft uiteindelijk het vuur bedwongen, maar konden niet voorkomen dat de auto fors beschadigd raakte.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.