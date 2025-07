Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Bij de afrit A28 richting de N7 is donderdagmiddag rond 16.00 uur een auto op de kop beland. Door het ongeval is de afrit tijdelijk afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat via X.

Eén persoon is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De toedracht is onbekend. Om 17.00 uur was de weg weer open.