Albert Heijn in Beijum ruim twee weken gesloten wegens verbouwing

Foto via Google Maps - Streetview

De Albert Heijn aan de Stoepemaheerd in de wijk Beijum gaat in augustus ruim twee weken dicht voor een grondige verbouwing.

Een bord voor de winkel kondigt aan dat het filiaal vanaf 10 tot en met 26 augustus gesloten zal zijn. “We gaan onze winkel compleet vernieuwen. Straks vind je bij ons veel meer keuzes in vers, volop voordeel en nog meer gemak. Na de verbouwing staan we graag weer voor je klaar,” zo schrijft de supermarkt. De winkel is op 10 augustus nog tot 18.00 uur geopend. De feestelijke heropening staat gepland op dinsdag 26 augustus om 11.00 uur.

De timing van de verbouwing is opmerkelijk. Volgens Beijumnieuws heeft er in de zomer van 2019, dus slechts zes jaar geleden, ook al een grote verbouwing plaatsgevonden. “Een winkel verbouwen hoeft echt niet om de zes jaar,” merkt de website kritisch op.