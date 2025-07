Suppend afval uit de Diepenring vissen bij Dudok

Wie deze vrijdag langs Dudok aan het Diep liep, zag waarschijnlijk mensen op een SUP-board in de gracht. De suppers visten naar afval in het kader van de Afvalvrijdag van de gemeente. Die staat deze maand staat in het teken van het schoonhouden van het water.

Deelnemers konden vrijdag langs Dudok voor een schepnet en op een SUP-board stappen om op zoek te gaan naar zwerfafval. De organisatie koppelde er ook een wedstrijdje aan: zo snel mogelijk naar een flesje moest peddelen, opscheppen en rap weer terug naar de kade.

Volgens de gemeente zijn er inmiddels zo’n vierduizend vrijwilligers die helpen Groningen schoon te houden. Maar dat zijn er nog niet genoeg. De actie was dan ook bedoeld om nog meer mensen te werven. Tegelijk wil de gemeente met de actie aandacht vragen voor het zwerfafval dat in het water van Groningen belandt.