Al ruim 20 duizend inschrijvingen voor de 4 Mijl van Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Er hebben zich inmiddels ruim 20 duizend mensen ingeschreven voor Menzis 4 Mijl van Groningen en voor de alternatieve Menzis 4Mijl4You.

Volgens de organisatie van de loop tussen Haren en Groningen is dat een record. Nog nooit schreven zo veel mensen zich zo snel in.

Vorig jaar deed in de 37e editie van het evenement een recordaantal van 25 duizend deelnemers mee. Dat was toen het maximale aantal. De organisatie zegt dat er nu 3500 extra startplaatsen zijn. In totaal 28.500. Dat kan omdat de start een uur vervroegd is en er daardoor extra mensen kunnen meelopen.

De 4 Mijl wordt op zondag 12 oktober gelopen. De 4Mijl4You is een dag eerder. Dan kan op allerlei mogelijke manieren het parcours afgelegd worden.