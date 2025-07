Aardbeving gemeten bij Garrelsweer

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Garrelsweer heeft woensdag aan het einde van de ochtend een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI ging het om een beving met een kracht van 1.1 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats rond 11.45 uur op een diepte van 3.0 kilometer. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de aardgaswinning in het gebied.

Het is de tweede aardbeving die deze maand plaatsvindt in de provincie. Tien dagen geleden, op 13 juli, trilde de bodem bij Zandeweer. Die beving had ook een kracht van 1.1 op de schaal van Richter. Uit een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, die dinsdag werd verstuurd, blijkt dat het aantal aardbevingen in 2024 het laagste aantal bereikte in twintig jaar tijd. Vorig jaar werden er 36 bevingen gemeten die een gevolg zijn van de gaswinning. Een jaar eerder ging het nog om 43 aardbevingen. Dit jaar vonden er tot nu toe negentien bevingen plaats, waarvan er één een kracht had van 2.0 of meer op de schaal van Richter.