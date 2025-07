‘Aantal WW-uitkeringen gedaald, volop kansen voor werkzoekenden’

Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in de maand juni gedaald. Omdat de krapte voor werkgevers nog niet voorbij is, zijn er volgens het UWV voor werkzoekenden volop kansrijke beroepen.

Het gaat in Groningen om zo’n 230 kansrijke beroepen in een groot aantal richtingen, zoals techniek, bouw, veiligheid, ICT, horeca, overheid, zorg en onderwijs. Het betreft beroepen op alle niveaus. Dat geldt dus niet alleen voor werk waaraan weinig eisen worden gesteld, zoals magazijnmedewerker, postbezorger, keukenassistent, schoonmaker en huishoudelijk medewerker. Voor andere beroepen is specifieke kennis of een opleiding nodig, zoals verpleegkundige, leraar, loodgieter of logistiek medewerker.

Het UWV onderscheidt negen beroepen die nu minder goede kansen bieden. Het gaat om medewerkers data-invoer, medewerkers postkamer, tekstschrijvers, vertalers, fotografen, dierenverzorgers en lifecoaches. Dat heeft ook te maken met de toenemende digitalisering.