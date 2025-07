Aanpak Ring Zuid begint aan laatste werkzaamheden voor definitieve afronding

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Nog vier maanden en dan sluiten de deuren van het projectbureau Aanpak Ring Zuid. Met het openen van de zuidelijke ringweg, het Julianaplein en het Zuiderplantsoen lijkt het project afgerond, maar toch moet er komende herfst nog wat werk verzet worden.

De werkzaamheden aan dit immense project werden uitgevoerd door Combinatie Herepoort. “Zij hebben de afgelopen maanden heel wat restpunten weggewerkt,” laat Aanpak Ring Zuid weten. “De komende weken staan er nog een aantal laatste restpunten in de planning. Daarnaast houden ze de situatie goed in de gaten, bijvoorbeeld bij de bomen en planten die zijn geplant. Mocht groen om een bepaalde reden niet aanslaan, dan kan dit nog vervangen worden.”

Julianavijver en skivijver

Rond de Julianavijver bij het Gomarus College wacht nog wat meer werk. “De vijver is vervangen door een nieuwe vijver die een andere vorm heeft gekregen. Deze vijver is door de aannemer opgeleverd aan de gemeente, die verdergaat met de ontwikkeling. Zo wil de gemeente een wandelpad aanleggen, moet de vijver nog verder worden uitgediept om te kunnen voldoen aan de eisen voor ecologie, komt er extra beplanting vanwege de aanwezigheid van vleermuizen en komt er een fontein.” Ook aan de oude skivijver even verderop gaat nog gewerkt worden. Herepoort vult de eilandjes in deze vijver aan met grond en zaait er gras in. De fontein in de vijver zal worden gerepareerd.

Planten van ruim tweehonderd bomen

Ook op andere plekken zal groen worden aangelegd, bijvoorbeeld bij de Brailleweg. “Het fietspad langs het kanaal en de ovonde krijgen daarmee een veel groenere aanblik. In totaal zullen hier ruim tweehonderd bomen, haagbeplantingen, sierheesters, bloemen, kruiden en stinzenplanten worden geplaatst.” Vanwege de werkzaamheden aan het project moest ook een klein deel van de bomen worden verwijderd. “Deze zijn tijdelijk verplaatst naar een depot dat wij het ‘bomenhotel’ noemen. Hier staan op dit moment nog ongeveer vijftig bomen. Deze krijgen komende herfst een nieuwe plek in het gebied, bijvoorbeeld in het Zuiderplantsoen en langs de Hereweg.”