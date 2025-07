Aanhoudingen en doorzoekingen in onderzoek naar drugshandel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vier personen aangehouden, waarvan twee uit Groningen, die verdacht worden van drugshandel. Dat heeft de politie woensdag laten weten.

“Op meerdere locaties hebben we personen aangehouden”, meldt een politiewoordvoerder. “Het gaat om een 50-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Groningen, een 41-jarige man uit Muntendam en een 41-jarige man uit Hoogezand. In het onderzoek zijn ook verschillende woningen doorzocht in Groningen, Sappemeer, Hoogezand en Muntendam. Bij deze doorzoekingen zijn gegevensdragers in beslag genomen.” Ook werden er handelshoeveelheden drugs aangetroffen.

De verdachten worden de komende tijd verhoord. Onder leiding van de Officier van Justitie zal het onderzoek worden voortgezet.