Foto: Patrick Wind, 112groningen

De politie heeft meer informatie bekendgemaakt over het steekincident van afgelopen maandag in wooncomplex De Rokade aan de Sportlaan.

Agenten troffen in de woning een gewonde 78-jarige man aan. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een 78-jarige vrouw uit Groningen is in de woning aangehouden als verdachte. Over de relatie tussen het tweetal is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.