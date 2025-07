Foto via Pixabay

Door een ongeval op de A28 tussen Assen en Eelde is de snelweg woensdagochtend afgesloten.

Een vrachtwagen is daar rond 11.00 uur tegen een viaduct aangereden. De bestuurder is daarbij bekneld geraakt. De brandweer en het Mobiel Medisch Team (MMT) zijn druk bezig om de bestuurder te bevrijden. Het is niet bekend hoe deze eraan toe is.

Door het ongeval is in beide richtingen een file ontstaan. Het verkeer wordt via een alternatieve route omgeleid.