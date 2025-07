Blij met vervangen gladde stenen Vinkhuizen, nu de speeltuin nog

De bewoners van de Zandsteenlaan, Radiumstraat en de Arduinlaan zijn blij dat hun gladde straatstenen volgend jaar vervangen worden. Maar ze willen ook nog van een aftandse speeltuin af.

“Ze zijn hartstikke glad en er vallen hier mensen”, zegt buurtbewoonster Fiona Sibers over de gladde stenen. “Vooral als het een beetje vriest of nat is. Dan is er een gevaarlijke situatie”. Een andere buurtbewoonster vertelt dat ze er een gebroken voet aan over hield.

“We zijn blij dat ze er uit gaan. Dat mag ook wel voor het aanzien van het plein, want het ziet er niet uit”, aldus Ester Gruben, een andere wijkbewoonster.

Het duurde lang voordat tot vervanging werd besloten. “Als mensen dit soort dingen melden, moet je als gemeente gelijk gaan acteren”, vindt SP-raadslid Jurrie Huisman. De SP heeft de bewoners gesteund in het proces.

Speeltuin

Volgens Sibers moet er nog meer gebeuren, zoals het verwijderen van een vervallen speeltuin aan de Zandsteenlaan: “Je kan het geen speeltuin meer noemen. Want er staat niks meer. Het is eigenlijk levensgevaarlijk. Er loopt een of andere ijzeren buis over heen en er zitten allemaal gaten in de grond. Er hoort een schommel te hangen, die er niet meer hangt. Dat moet ook allemaal gebeuren”.

“Ik ga er vanuit dat ze het speeltuintje meenemen als ze de stenen gaan vervangen”, zegt Huisman.