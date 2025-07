800 keer ‘Muziek op Zondag’ op OOG Radio: “Ik ben nog lang niet klaar”

Foto: Rick van der Velde

Het is een bijzondere dag zondag voor radiomaker Jan Kooistra van OOG Radio. Wanneer hij zondagavond om 18.00 uur het eerste stuk start in zijn radioprogramma ‘Muziek op Zondag’ zal dit voor de achthonderdste keer zijn.

Jan, je bent nu werkzaam voor OOG Radio, maar dit programma is indertijd ontstaan bij Haren FM, toch?

“Dat klopt. Ik weet het nog goed. De gesprekken over de herindeling waren volop gaande. In elke gemeente mag er één zendgemachtigde omroep zijn. Het was dus logisch dat we als Haren FM op een gegeven moment om tafel gingen zitten met OOG. Ik zat die avond naast de toenmalig directeur Evert Janse van OOG. Ik had toevallig in mijn tas een playlist van mijn laatste uitzending. Dat liet ik aan hem zien, met de mededeling dat ik zoiets ook wel voor OOG zou willen maken. Een maand later was het zover. Ik werd gebeld dat ik kon beginnen.”

Hoe heeft radio jou te pakken gekregen?

“Dat is eigenlijk in 1999 begonnen. Ik heb forse problemen met mijn zicht, en om die reden werd ik afgekeurd. Maar ik wilde wel graag dingen blijven doen. Daarop kwam ik terecht in het mediateam van het UMCG, dat toen nog AZG heette. Ik heb daar twee jaar lang radio gemaakt, tot dit helaas in 2001 werd opgeheven. Men maakte er echter ook kindertelevisie. Tot 2015 ben ik hier als regisseur bij betrokken geweest. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad en veel geleerd.”

Maar radio bleef als medium toch wat knagen?

“Absoluut. Door contacten kwam ik terecht bij Dennenoord in Zuidlaren, een psychiatrisch ziekenhuis. Daar heb ik nog heel wat jaren radio gemaakt. En toen werd het 2009. Ik kende Willem Prins. Hij was één van de mensen die in Haren aan de slag was gegaan met het opzetten van een lokaal radiostation. Onze studio was gevestigd in het oude zusterhuis van Beatrixoord. Ik kan me herinneren dat op de dag waarop we gestart zijn het steenkoud was. We hadden een tent opgebouwd en toenmalig burgemeester Mark Boumans (VVD) kwam langs om het startsein te geven. Daar hebben we prachtige jaren gehad. En daar is ook mijn programma ontstaan.”

Want we hebben het met ‘Muziek op Zondag’ over een klassiek radioprogramma…

“Klopt. In eerste instantie was er een samenhang met de religieuze programmering. Daarna is het een zelfstandig programma geworden. Wat ik maak, is een laagdrempelig radioprogramma. Ik kondig het allemaal keurig af en aan, maar je moet geen lange en ingewikkelde betogen verwachten over de achtergronden van een componist. Ik schrijf mijn teksten van tevoren ook niet uit. In mijn hoofd heb ik ongeveer zitten wat ik wil zeggen, en daar maak ik wat van. Met als doel een ontspannen radioprogramma waar hopelijk veel mensen van genieten.”

Wat is er zo mooi aan klassieke muziek?

“Dat is een vraag waar ieder voor zich een antwoord op moet zoeken. Lang geleden had ik vrienden die in een koor zongen. Zij brachten klassieke muziek ten gehore. Ik heb me daarbij aangesloten. Bij koren is er altijd een gebrek aan mannenstemmen. Zo kwam het dat ik in diverse koren en ook aan verschillende projecten heb gewerkt. En zo is de liefde bij mij voor klassieke muziek ontstaan. Via de contacten bij de koren ben ik in het UMCG terechtgekomen. En dat was ook het moment dat ik muziek ben gaan verzamelen. Ik heb hier thuis zo’n drieduizend cd’s staan. Verreweg het grootste deel betreft klassieke werken.”

Maar om dan een willekeurige uitzending erbij te pakken, hoe stel je zoiets samen? Luister je naar andere klassieke zenders?

“Dat is wel grappig om te vertellen: ik luister eigenlijk nooit naar de radio. Ik heb hier bijvoorbeeld ook geen radiotoestel staan. Zo af en toe luister ik wel eens via bijvoorbeeld een stream, maar vooral om te horen wat orkesten in de regio aan het doen zijn. Het Noord Nederlands Orkest bijvoorbeeld. Zij gaan later dit jaar de achtste van Mahler ten gehore brengen. Dat is voor mij een kapstok om dat ook op te pakken. Nu is dat overigens nog wel een uitdaging. Het stuk duurt ongeveer tachtig minuten, dus ik vrees dat er een telefoontje naar Hilversum moet gaan met de mededeling dat het uitzenden van het nieuws op het hele uur wat vertraging op gaat lopen, haha.”

Je zoekt dus heel specifiek naar een actuele aanleiding om een stuk te laten horen?

“Klopt. Naast een orkest uit de regio dat iets oppakt, kan dat bijvoorbeeld ook een verjaardag zijn van een componist. En je kijkt natuurlijk naar de periode van het jaar. De paas- of adventsperiode nodigen uit om bepaalde stukken te laten horen die je in andere delen van het jaar niet kwijt kunt. En soms krijg ik ook suggesties toegestopt, met de mededeling: ‘Wellicht kun je hier iets mee.’ Dat is een beetje de basis van mijn programma.”

Nu heb je achthonderd uitzendingen gemaakt. Heb je enig idee wat het effect is van al die uitzendingen?

“Ik heb 469 afleveringen bij Haren FM gemaakt, en vanavond wordt het nummer 331 bij OOG. Maar wat het effect is? In de tijd dat ik nog in Haren radio maakte, kreeg ik wel met enige regelmaat een reactie van mensen die lieten weten dat ze echt konden genieten van mijn programma. Dat ze het fijn vonden om er lekker naar te luisteren. En dat doen mensen hopelijk nog steeds.”

Had je ooit durven dromen, toen je dit avontuur begon, dat het tot achthonderd zou komen?

“Een collega, die mij indertijd in het UMCG veel heeft geleerd op het gebied van radio, heeft uiteindelijk duizend afleveringen van zijn programma gemaakt. Nu ik de achthonderd aan ga tikken, vind ik dat ik ook voor die duizend moet gaan. Dus ik hoop nog zeker vier jaar door te gaan. Maar voor de duidelijkheid: elk radioprogramma is mij lief. Het is een prachtig medium. Ik ben zo graag actief voor de OOG Ochtendshow. En binnenkort komen er leuke projecten aan zoals de KEI-week en komende winter ons programma rond Eurosonic. Ook dat maakt mij enthousiast.”

Straks om 18.00 uur begint je uitzending. Wat kunnen we verwachten?

“Ik heb veertien nummers geselecteerd. De uitzending begint met Grétry: Le Magnifique: Overture. En om nog een tipje van de sluier op te lichten: ook één van de pianoconcerten van Felix Mendelssohn komt voorbij. Die draai ik niet zo heel vaak, omdat het een langer stuk is. Maar omdat we dan toch een lustrum hebben, is dit een mooi moment. En voor de rest: ik ga straks langs de supermarkt om wat lekkers te halen. Want dat mag ook gezegd worden: een technicus schuift mijn programma. Alexander doet dit sinds de start van mijn programma bij OOG. Hij doet dat volledig vrijwillig. Dat is toch super?”

Tot slot. Spreken we elkaar over vier jaar weer?

“Haha, dat lijkt mij een heel goed plan. Dat zou wat zijn hè? Duizend uitzendingen. Welke radiomaker is dat nu gegeven?”

Luister vanaf 18.00 uur mee naar de uitzending via deze link.