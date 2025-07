Noorderzon let steeds meer op duurzaamheid

Foto: Lucas Kemper

Het Noorderzonfestival, dat op 14 augustus begint, draait dit jaar al minstens 80 procent op vaste, groene netstroom. Dat meldt de organisatie.

Als back-up zet Noorderzon een nieuwe generatie aggregaten in op biodiesel, die veel stiller en vervuilend is dan de traditionele. Ook het lichtplan is voor het overgrote deel overgestapt op energiezuinige LED-verlichting. Het gaat om ruim drie kilometer kabel.

Het vervoeren van artiesten gebeurt volledig elektrisch. De crew van Noorderzon draagt kleding van biologisch katoen, geproduceerd met zonne- en windenergie. Oud festivalmateriaal krijgt een tweede leven en keukenresten en organisch materiaal van cateraars worden ingezameld en omgezet in biogas en natuurlijke meststof.

Het uiteindelijke doel van Noorderzon is: een volledig fossielvrij, circulair en sociaal verantwoord festival. Op het terrein in het Noorderplantsoen zijn op meerdere plekken verhalen en uitleg te vinden over de duurzame keuzes van Noorderzon. Daar zijn ook suggesties van bezoekers welkom.