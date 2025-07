Handhaving op verbod laden en lossen Reitdiephaven begint binnenkort

Er wordt binnenkort gehandhaafd op het algehele verbod op laden en lossen op het winkel- en havenplein van Reitdiephaven. De gemeente houdt voet bij stuk bij haar besluit om de verkeersveiligheid te verbeteren, ondanks bezwaren uit de gemeentelijke oppositie en een aantal ondernemers.

Het verkeersbesluit voor de aanpassing werd deze maandag gepubliceerd. De verkeersborden op het plein worden aangepast. Het bord dat laden en lossen toestond, wordt vervangen door een onderbord met ‘fietsen toegestaan’. Hiermee wordt het plein een voetgangerszone waar gemotoriseerd verkeer niet langer welkom is.

In juni werd nog in de gemeenteraad gesproken over het verbod. De Stadspartij 100% voor Groningen vroeg toen om aanpassing van het plan. Volgens de partij zijn sommige winkels afhankelijk van bevoorrading via het plein. De achterzijde van deze panden zou lastig bereikbaar zijn vanwege een druk parkeerterrein en harde wind.

Maar het college van burgemeester en wethouders liet begin vorige maand al weten dat het gemeentebestuur blijft bij haar besluit. Volgens de gemeente is het plein in de loop der jaren steeds drukker geworden. De gemeente stelt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen van bewoners en bezoekers. Vooral de combinatie van gemotoriseerd verkeer, voetgangers en spelende kinderen zou voor gevaar zorgen.

Daarom wordt het laden en lossen op het plein volledig verboden. Alleen hulpdiensten mogen straks nog het plein op. De meeste winkels kunnen via de achterkant worden bevoorraad, onder meer via laaddocks. Winkels die nu nog het plein gebruiken moeten zelf aanpassingen gaan doen om dit ook voor hen mogelijk te maken. Ontheffingen worden niet ingevoerd: volgens de gemeente blijft er dan te veel risico bestaan, omdat er de hele dag door wordt geleverd.