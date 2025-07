17-jarige Zweed met Gronings bloed tekent bij FC Groningen

Foto FC Groningen. Elvis van der Laan.

FC Groningen heeft de 17-jarige Elvis van der Laan gecontracteerd. Hij komt over van het Zweedse AIK uit Stockholm en tekende voor drie jaar.

Van der Laan is een centrale verdediger. Naast de Zweedse nationaliteit heeft hij ook een Nederlands paspoort. Zijn vader is geboren in Groningen. Ondanks zijn jonge leeftijd sluit Van der Laan meteen aan bij de eerste selectie.

Van der Laan is afkomstig uit de voetbalopleiding van IF Brommapojkarna. Vanaf 2021 kwam de centrale verdediger uit voor IFK Göteborg. Drie jaar later maakte hij de overstap naar AIK Stockholm. Bij die club maakte Van der Laan in april van dit jaar zijn officiële debuut in de Allsvenskan, het hoogste Zweedse voetbalniveau. De centrale verdediger is tevens jeugdinternational van Zweden en aanvoerder geweest van de onder-16 tot en met onder-18.