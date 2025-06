Zwemvijver in Stadspark Groningen nu officieel open: ‘Een mooi nieuw pareltje’

Foto: Sidney Schoonhoven

Een week eerder konden zwemmers al gebruikmaken van het water, maar sinds deze woensdag is de Springervijver ook ‘officieel’ in gebruik genomen als openbaar zwemwater.

De zwemzone ligt in het midden van de Springervijver en is honderd meter lang en twintig meter breed. De zone is afgezet met boeien.

Zwemmen mag alleen vanaf de kade bij het Stadsparkpaviljoen. Er zijn twee drijvende steigers met trappetjes en drie rustboeien in het water. Springen vanaf het gras is verboden om schade aan de natuur te voorkomen.

Kleedhokjes zijn er niet. Zwemmers moeten zich thuis of elders in het park omkleden.

Lang wachten op zwempret

De zwemvijver is het resultaat van een initiatief dat twee jaar geleden werd gestart door vier gemeenteraadsfracties, onder leiding van GroenLinks. De partij vond dat er te weinig plekken zijn om in Groningen veilig en legaal buiten te zwemmen, zeker op warme dagen. De vijver had al in de zomer van 2023 open moeten gaan.

Maar de aanleg liep vertraging op. Leveringsproblemen van materialen zorgden voor uitstel, ook vorige maand nog. Maar vorige week donderdag namen de eerste zwemmers een duik. Ook woensdagmiddag werd in het water gespeeld door een aantal kinderen.

Zwemmers verplaatsen naar Stadspark

De gemeente hoopt dat de zwemvijver de druk op andere populaire zwemplekken, zoals het Stadsstrand en het Noorderplantsoen, helpt verlichten. Volgens raadslid Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) was uitbreiding naar het Stadspark daarom hard nodig:

“Twee jaar geleden zagen we al: er is eigenlijk te weinig zwemwater in de stad. Halverwege de zomer is er ook vaak zwemmersjeuk en blauwalg in andere zwemplassen. Dan merk je dat het druk wordt op de bestaande zwemplekken, dat er niet genoeg ruimte is voor verkoeling. Terwijl we dat gewoon wel nodig hebben in een warme zomer.”

Raadslid Peter Swart (GroenLinks) is blij met het resultaat: “De zomers worden veel warmer. We natuurlijk wel het water in als het warm is. Zwemmen vinden kinderen fantastisch en volwassenen ook. Bij te weinig plek is dit zeker wel een nieuw mooi pareltje!”