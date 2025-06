Zwembad Ten Boer kampt met malheur: “Ondiepe- en peuterbad door storing gesloten”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Zwembad De Blinkerd in Ten Boer kampt met tegenslag. Door een technische storing zijn het ondiepe- en het peuterbad dit weekend noodgedwongen gesloten. Het wedstrijdbad is wel geopend voor zwemmers.

“Uiteraard baal je hiervan,” vertelt John Huisinga van het zwembad. “Deze zaterdag is het weliswaar bewolkt, maar het is toch een ideale zwemdag. En dat geldt zeker voor morgen, op zondag, waarbij de temperatuur verder oploopt. Dit zijn de weekenden waar je het als zwembad van moet hebben. Maar door een storing hebben wij al het water uit het bad moeten laten lopen.”

Wat is er precies aan de hand?

Het water in een zwembad moet aan strikte kwaliteitsnormen voldoen, en hierop wordt voortdurend getest. “Die waarden waren niet in orde,” legt Huisinga uit. “We weten ook hoe dit komt: er is een technische storing geweest in het systeem. Die storing hebben we inmiddels opgelost. Het water is eruit en we zijn nu bezig het bad te vullen met nieuw water. Echter, voordat het bad weer open kan, moet het gekeurd worden. En deze keuringsmedewerkers kunnen pas op zijn vroegst maandag langskomen.”

Dat betekent concreet dat het ondiepe bad en het peuterbad dit weekend gesloten blijven. “Dit is het bad waar de glijbaan op uitkomt, dus de glijbaan kan ook niet gebruikt worden,” aldus Huisinga. Vanwege de situatie heeft het zwembad de entreeprijs dit weekend verlaagd naar 5 euro. Huisinga hoopt vurig dat de keuring maandag kan plaatsvinden. “Natuurlijk kijk je op zulke dagen naar de weerapps. Volgende week krijgen we te maken met forse warmte. Dan wil je toch niet dat we tijdens de warmste dagen van de zomer niet volledig open kunnen? Dus wij hopen echt dat het bad maandag gekeurd kan worden en dat we weer open kunnen. Daar duimen we echt voor.”