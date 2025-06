Zwembad Hoogkerk verruimt openingstijden vanwege zomerse temperaturen

Zwembad Hoogkerk verruimt de komende dagen de openingstijden vanwege de verwachte zomerse temperaturen.

“Deze week passen we onze tijden aan en zullen we langer geopend zijn”, laat het zwembad weten. “Tropische temperaturen komen bij ons op bezoek, jij ook?” De aangepaste tijden gelden voor donderdag, vrijdag en zaterdag. Op donderdag en vrijdag zal het zwembad geopend zijn van 07.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag is het bad de hele dag open, van 11.00 tot 20.00 uur.

Wordt het ook écht tropisch? Donderdag en vrijdag zullen zonovergoten verlopen, zo is de verwachting. Op donderdag liggen de maximumtemperaturen rond de 22 graden, op vrijdag kan het 28 of 29 graden worden. Ook op zaterdag is er aanvankelijk veel zon met temperaturen rond de 29 graden. In de middag is er echter toenemende bewolking en kunnen er onweersbuien ontstaan.