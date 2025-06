Zwembad Hoogkerk langer open door tropische temperaturen

Foto via Gemeente Groningen

Zwembad Hoogkerk is dit weekend extra lang geopend. Vanwege de tropische temperaturen blijft het bad op zowel zaterdag als zondag langer open dan gebruikelijk.

Normaal gesproken sluit het zwembad op beide dagen om 17:00 uur. “De tropische temperaturen zoeken ons dit weekend op”, vertelt de organisatie van het zwembad. “Daarom wijzigen we de openingstijden om mensen extra lang verkoeling te kunnen geven. Op zaterdag zijn we van 11.00 tot 18.00 uur geopend en op zondag openen we de deuren van 12.00 tot 18.00 uur. Je bent van harte welkom.”

Het zwembad in het dorp zit flink in de lift. Drie jaar geleden werd er een scheur ontdekt in het bassin, waardoor water weglekte. Reparatie bleek een ingewikkelde klus. De coronacrisis en bestuurlijke problemen hadden in de jaren daarvoor al voor donkere wolken gezorgd waardoor er een flinke tijd niet gezwommen kon worden. Dankzij een subsidie van de gemeente kon er begonnen worden met de reparatiewerkzaamheden en kunnen er sinds de zomer van 2023 weer baantjes getrokken worden. Onlangs is er een nieuwe glijbaan bij het zwembad geïnstalleerd en de afgelopen weken zijn er tropische planten geplaatst. “En zo maken we het zwembad steeds mooier.”