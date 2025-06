Zummerbühne speelt nieuwe voorstelling op kale zandvlakte bij Grunopark

De cast van 'Gronieken' bij het Grunopark - Foto: Nienke Maat

De muziektheatervoorstelling ‘Gronieken’ van Zummerbühne speelt deze zomer op een kale zandvlakte bij het Grunopark tussen Harkstede en Meerstad. De vierde editie van Zummerbühne is er van 13 augustus tot en met 14 september te zien.

Na drie voorstellingen in een natuurlijk decor kiest Zummerbühne dit keer bewust voor iets anders, vertelt artistiek leider Reinout Douma. “Ik wilde deze keer iets anders. Twee jaar geleden reed ik langs Meerstad en zag ik ineens die zandvlakte. Een surrealistische, kale plek, zo dicht bij de stad Groningen: fascinerend. Zo’n leeg niemandsland past heel goed bij een verhaal over het begin van de mensheid.”

Cast gepresenteerd

‘Gronieken’ is de vierde grote zomervoorstelling van Zummerbühne, na Hollands Hoop, Ripperda en De Grote Vloed. De regie is in handen van Ira Judkovskaja, het script is geschreven door Bouke Oldenhof en de muziek is opnieuw van Reinout Douma.

Zummerbühne presenteerde deze dinsdag ook de cast voor de voorstelling. Op het podium staan, naast Marcel Hensema, onder meer Matija Franješ, Myrthe Huber en Nils Verkooijen. Zij spelen de voorstelling samen met een ensemble van 22 amateuracteurs uit de regio.

Mythisch verhaal na vondst op Grote Markt

Het verhaal begint bij een fictieve archeologische vondst in de Groningse binnenstad. Op de Grote Markt werd een mysterieus kistje gevonden met oude teksten, die mogelijk een heel nieuw licht werpen op de geschiedenis van Noord-Europa. De voorstelling brengt deze ontdekking tot leven in een mythisch verhaal over goden, mensen en oude legendes.

De première is op 16 augustus. Op 29 augustus is er een speciale voorstelling voor mensen met een visuele beperking.