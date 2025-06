Zorgverzekeraars openen ‘hotel’ voor nieuwe moeders bij UMCG vanwege personeelstekort in de zomer

foto: limaoscarjuliet / Flickr.com

Begin volgende maand opent aan het Hanzeplein een ‘kraamzorghotel’ voor moeders die net bevallen zijn. Volgens de zorgverzekeraars achter het hotel is dat nodig, omdat er vooral in de zomer een tekort is aan kraamverzorgenden.

Het hotel opent op 1 juli in het NH Hotel, tegenover het UMCG. Het is bedoeld voor vrouwen die op de wachtlijst staan en in juli of augustus poliklinisch gaan bevallen In het hotel kunnen zes moeders tegelijk verblijven, samen met hun pasgeboren baby en partner. De zorg wordt gegeven tussen 8:00 en 20:00 uur.

Een verblijf duurt maximaal vier dagen, stellen initiatiefnemers Het Groene Kruis en Menzis. Na vertrek wordt de kraamzorg (waar mogelijk) voortgezet met hulp aan huis of via e-consulten.

Tekort aan kraamverzorgenden in de zomer

Het initiatief is nodig, stellen de zorgverzekeraars, omdat er vooral in de zomer een tekort is aan kraamverzorgenden. Bestuurder Lindy van Breda Vriesman van Kraamzorg Het Groene Kruis vertelt:

“Door de kraamzorg te centreren, wordt de beschikbare capaciteit optimaal ingezet en is er snelle afstemming tussen de zorgprofessionals mogelijk. Dat komt de kraamvrouw en pasgeborene in deze belangrijke periode van haar leven ten goede.”

Alleen eigen bijdrage betalen

De kosten voor zorg en verblijf worden grotendeels vergoed, op de gebruikelijke eigen bijdrage na. Partners kunnen gratis blijven slapen.