Zorgmedewerkers demonstreren tegen humanitaire crisis Gaza

De actiegroep Zorg Zonder Grenzen houdt donderdag een straatactie om aandacht te vragen voor de humanitaire crisis in Gaza.

Zorg Zonder Grenzen is een collectief van Groningse zorgverleners dat zich inzet voor de crisis die al vele duizenden mensen het leven heeft gekost. De leden van de groep doen dit vanuit hun rol als zorgverlener, om uit te dragen dat gezondheidszorg een fundamenteel mensenrecht is. Ze willen mensen op straat aansporen om zich ook uit te spreken en in actie te komen, bijvoorbeeld via het tekenen van petities en inzamelen van geld.

De actiegroep vertrekt deze donderdag om 17.30 uur vanaf de kruising W.A. Scholtenstraat – Oostersingel en loopt gezamenlijk naar ‘tussen beide markten’, waar ze een uur blijven staan. Het gaat om ongeveer 20 zorgverleners.