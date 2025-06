Zorgen over gevaarlijke situatie bij verbouwing C&A in binnenstad

Foto via Stadspartij 100% voor Groningen

De verkeersveiligheid is in gevaar bij de bouwplaats van C&A in de Herestraat, meent de Stadspartij 100% voor Groningen. Volgens de raadsfractie is de situatie onoverzichtelijk door een lange schutting die ver doorloopt.

Door de lange, hoge afscherming van het bouwterrein kunnen voetgangers en fietsers elkaar niet goed zien bij het oversteken naar het Gedempte Zuiderdiep en de Verlengde Herestraat. Er zou al iemand ten val zijn gekomen en de Stadspartij vindt daarom dat er snel iets moet gebeuren om ernstige ongelukken te voorkomen.

De fractie wil komende woensdag van het gemeentebestuur horen waarom de schutting op deze manier is geplaatst. Als het aan de Stadspartij ligt, grijpt de gemeente op korte termijn in om de situatie te verbeteren.