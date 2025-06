Discussie over 50 meter-bad en financiering ijsbaan Kardinge: “Pas glijden als je stevig staat”

Foto: Rieks Oijnhausen

De plannen voor sportcentrum Kardinge kunnen op enthousiasme rekenen in de gemeenteraad. Maar er zijn ook zorgen. Verschillende partijen pleiten bijvoorbeeld voor de komt van een 50 meter-bad. En er zijn partijen die af willen van de voorwaardelijkheid dat externe financiering nodig is om de ijsbaan te realiseren.

“Er moet snel wat gebeuren,” benadrukt René Staijen van Groep Staijen. “Zowel de ijsbaan als het zwembad zijn technisch verouderd en niet meer betrouwbaar. Het voorstel om de ontwikkeling van het sportcentrum los te koppelen van de gebiedsontwikkeling levert weliswaar tijdwinst op, maar we moeten alsnog zes jaar wachten. Voor mij geldt: topsport mag, breedtesport moet. Het realiseren van een 50 meter-bad is haalbaar. Ook een 400 meter-ijsbaan met tribune zou een aanwinst zijn. Wel is het cruciaal dat het wegvallen van stakeholders geen reden mag zijn om de ontwikkeling van de ijshal stop te zetten.”

Sportcentrum Kardinge

Sportcentrum Kardinge vervult een belangrijke rol in de gemeente en de regio. Echter, na 32 jaar is het centrum dringend aan vervanging toe. De ambitie is om een gebied te creëren waar sport, recreatie, natuur & ecologie, onderwijs, zorg, wonen en werken samenkomen. Waar de afgelopen jaren gewerkt werd aan een plan waarbij gebiedsontwikkeling en sportcentrum hand in hand gingen, wordt dit nu losgelaten. Het nieuwe sportcentrum moet gaan bestaan uit een zwembad, ijshal, ijsbaan en topsporthal waar Donar en Lycurgus hun wedstrijden kunnen spelen.

Behoud van de ijsbaan

“Het is precies een jaar geleden dat er een grote manifestatie op de Grote Markt plaatsvond, waar gepleit werd voor het behoud van de ijsbaan,” vertelt Piet Manning namens alle ijsverenigingen in Groningen en Drenthe. “Een petitie werd 15.000 keer getekend. Afgelopen herfst vond er een burgeragendering plaats, waarbij duidelijk werd dat je een ijsbaan in combinatie met een zwembad energieneutraal kunt exploiteren. Al deze acties hebben ervoor gezorgd dat het sentiment ten goede is gekeerd. Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog hobbels te nemen, met name de financiering.”

Manning vervolgt: “De verwachting is dat de provincie aanvullende financiering niet zal afwijzen. Wat ons wel tegenwerkt, is de tijd. De opening van de nieuwe ijsbaan staat gepland voor 2031, wat betekent dat de huidige ijsbaan nog zes jaar mee moet. Dat is riskant. Daarom doe ik een beroep om de huidige faciliteiten in stand te houden. Een sluiting, ook tijdelijk, heeft namelijk directe gevolgen voor de ledenaantallen. Het in het leven roepen van een klankbordgroep zou daarom verstandig zijn. En daarnaast doe ik een beroep op u als raad: u bent allemaal druk bezig met de voorbereidingen op de verkiezingen volgend jaar. Mijn advies is om Kardinge in de volle omvang op te nemen in uw verkiezingsprogramma’s. Daar ligt een schone taak.”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Met de ijsbaan lijkt het de goede kant op te gaan. Vanaf het begin heeft mijn partij zich hier sterk voor gemaakt om de 400 meter-baan en de ijshal te behouden. We hebben dit nodig om deze sport in de regio overeind te houden. Wel maakt mijn partij zich zorgen over de tribunefaciliteiten. IJshockeyvereniging GIJS heeft bijvoorbeeld gevraagd of het groter kan. Onze vraag is om hier in het ontwerp rekening mee te houden. Daarnaast lijkt het ons verstandig dat je de ijsbaan seizoensbreed kunt gebruiken, bijvoorbeeld in de zomer als skeelerbaan.”

Stadspartij 100% voor Groningen sluit zich aan bij D66. Rob de Waard: “Er ligt een integrale visie met een voorkeursvariant waarbij alles onder één dak komt. Maar er is nog een lange weg te gaan. De financiering voor de ijsbaan is niet rond. Wat als de provinciale steun wegvalt? Dan valt een belangrijke pijler weg, terwijl de komst van een schaatsbaan voor mijn partij wel essentieel is. Ook vinden wij de toeschouwerscapaciteit bij zowel de ijsbaan als de ijshal aan de lage kant. In de uitwerking kunnen we hier wellicht meer ruimte voor creëren.”

Ook het CDA maakt zich zorgen over de financiën en overweegt zelfs een motie in te dienen. Jalt de Haan: “Bij de schaatsbaan is het verkrijgen van externe financiering nog steeds voorwaardelijk. We zijn blij met de steun die we naar alle waarschijnlijkheid krijgen van de provincie, maar we vinden dat het voortbestaan hier niet van af zou moeten hangen.” Bij GroenLinks hebben ze er vertrouwen in dat het goedkomt. De Haan probeert duidelijkheid te krijgen: “Stel dat het financieel toch niet lukt. Zegt GroenLinks dan dat de schaatsbaan er sowieso moet komen?” Peter Swart (GroenLinks) antwoordt: “Er is externe financiering nodig. Dat is onze lijn.” Lo-A-Njoe vult aan: “De ijsbaan en het zwembad kunnen samenwerken, waardoor je qua energiekosten richting nul op de meter gaat. Zonder ijsbaan wordt het zwembad miljoenen euro’s duurder.” Swart herhaalt: “Ik heb er vertrouwen in dat er financiering komt.”

Wethouder Jongman (ChristenUnie) zegt te zullen kijken naar het uitbreiden van tribunes. “We kunnen niet oneindig geld uitgeven. Ik kan daarom niets beloven. Over de financiering: we hebben geld gevraagd van de provincie, omdat Kardinge de enige plek is met ijs in de provincie. Het heeft een provinciale functie. En we willen kijken naar externe financiering; hier zijn we positief over ingesteld.” De Haan blijft aandringen: “Maar ik begrijp de voorwaardelijkheid niet. De provincie lijkt over de brug te komen. Maar als het qua externe financiering niet lukt? Kan de wethouder mij geruststellen dat er dan ook sowieso een ijsbaan komt?” Jongman antwoordt: “Als het niet lukt, dan komen we daar op terug. We kunnen dan kijken waar we eventueel op andere plekken middelen kunnen genereren.”

Wel of geen 50 meter-bad

Er zijn meer zorgen, bijvoorbeeld over het feit dat een 50 meter-bad er niet lijkt te komen. Richard Meijer van zwemvereniging TriVia: “Wat ons verrast heeft, is dat in de voorkeursvariant staat dat Kardinge een 25 meter-bad krijgt, terwijl we nadrukkelijk gevraagd hebben om een vijftig meter-bad. Dat is niet alleen belangrijk voor de topsport, maar ook voor de breedtesport. Voor wedstrijdzwemmen is 50 meter een noodzaak. Om nu te kunnen trainen, moet er uitgeweken worden naar Drachten.” Volgens Meijer kun je in een 50 meter-bad ook meer mensen laten zwemmen door gebruik te maken van schotten, waardoor meerdere groepen tegelijkertijd kunnen zwemmen.

De Haan (CDA): “Mijn fractie is teleurgesteld dat het 50 meter-bad niet lijkt te komen, terwijl we als gemeenteraad unaniem hebben ingestemd met de komst van een wedstrijdbad. Desondanks heeft dit geen plek gekregen in de uitwerking. Daar begrijp ik niets van.” Peter Rebergen van de ChristenUnie reageert: “Heeft meneer De Haan de voetnoot bij de brief gelezen, dat het type bad nog aan de raad wordt voorgelegd?” De Haan: “Ik zie er niets van terug. En dat geeft het gevoel van een kansloze missie.” Rebergen: “Het wordt genoemd in de brief. Dan kunt u dit toch afwachten?” De Haan: “Vandaag kunnen we onze wensen en bedenkingen over dit plan met de wethouder delen. Daar maak ik gebruik van.”

De wethouder legt uit dat er bij het kiezen van het bad verschillende afwegingen gemaakt moeten worden: “We kijken naar noodzakelijk nut, de lokale behoefte en waar in de toekomst vraag naar is. We hebben contact gehad met de Zwembond. Zij hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een wedstrijdcategorie B-bad. Dit betekent een bad van acht 25 meter-banen. Je hebt het daarmee over een breed toegankelijk bad. Drachten heeft een 50 meter-bad. Deze locatie ligt op 27 kilometer afstand en zou gebruikt kunnen worden door talenten om daar te trainen. Met een 25 meter-bad doet Groningen mee in de topsporthub voor het wedstrijdzwemmen.”

Zorgen over gebiedsontwikkeling en vitaliteitscampus

Er zijn meer zorgen. Het loskoppelen van het sportcentrum en de omgevingsvisie werd al eerder benoemd. Gert van der Veen van klimcentrum Bjoeks maakt zich hier zorgen over: “De oorspronkelijke vraag was hoe we Kardinge tot een aantrekkelijk stadsdeel zouden gaan maken. Na vier jaar ontwikkelen lijkt het ineens een gelopen race, waarbij de ijslobby alles in de zak heeft zitten. Ik blijf zitten in een industriële omgeving. Mijn indruk is dat de raad erin wordt ‘gerommeld’. Andere ambities die er in het gebied zijn, hebben zich maar te schikken.”

Volgens Jongman klopt deze conclusie niet. Volgens haar is er nog steeds de ambitie om van Kardinge een aantrekkelijke vitaliteitscampus te maken, waarbij onderdelen als wonen, onderwijs, sport en zorg samenkomen. “We hebben het losgeknipt, maar we zien het niet los van elkaar. Vergelijk het met twee treintjes die op hetzelfde spoor rijden. Door het los te koppelen kunnen we vaart maken, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat het in gezamenlijkheid ontwikkeld gaat worden.”

Toch wordt de zorg van Van der Veen ook door andere partijen erkend. Olivier van Schagen van Student & Stad: “Je kunt pas goed glijden als je stevig staat. En stevig is de situatie nu niet te noemen. De huidige gebouwen zijn gedateerd en afgeschreven. Doorgaan op de huidige voet is dan ook geen optie. Het combineren van ijs, zwemmen en topsport is slim en levert kostenvoordeel op. Bij de plannen is het echter ook goed om te kijken naar niet alleen de inwoners van vandaag, maar ook die van morgen. De overkoepelende plannen voor een vitaliteitscampus, waarbij onderwijs, groen en zorg een centrale plek krijgen, vinden wij verstandig. Bouwen aan een gezonde samenleving, waarbij topsport en breedtesport gecombineerd worden.”

Overige wensen en moties

Zijn er nog andere wensen? Jazeker. Zowel de VVD als de ChristenUnie noemen het parkeren. Zij vinden het belangrijk dat er voldoende parkeerfaciliteiten op Kardinge aanwezig moeten zijn. En de VVD overweegt een motie op het gebied van wonen. Rik Heiner (VVD): “Je zou woningen op de ijshal kunnen realiseren, of zoals we met de Brander en Stoker gedaan hebben bij de Euroborg. Hoe dit eruit moet zien kunnen we overlaten aan een architect, maar het zou het gebied extra aantrekkelijk kunnen maken.” Irene Huitema van de PvdA vraagt zich af: “Wil de VVD nu de ijsbaan ‘optoppen’?” Heiner antwoordt: “Die vrijheid wil ik aan architecten laten. We willen een mooi en aantrekkelijk gebied.”

Naast deze motie van de VVD overweegt ook het CDA een motie in te dienen om de eis voor externe financiering voor de ijsbaan van tafel te krijgen. Deze moties zullen behandeld worden bij de eerstvolgende raadsvergadering.