Zorgen om ruimtegebrek op station Groningen door komst nieuwe spoorlijnen

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Er is mogelijk te weinig ruimte op station Groningen voor de aansluiting van nieuwe spoorlijnen zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van Volt. De partij had zorgen geuit over de capaciteit van het spoor in en om Groningen, nu er steeds meer treinen rijden en er nieuwe verbindingen op stapel staan.

Het hoofdstation in Groningen is niet gebouwd op een sterke groei van het aantal treinen, stelt het provinciebestuur. Dit kan zorgen voor problemen in de toekomst, vooral door nieuwe lijnen zoals de Nedersaksenlijn en de Lelylijn. Het ontwerp van het vernieuwde station hield rekening met oude prognoses. Nieuwe spoorlijnen waren toen nog niet concreet genoeg om mee te nemen.

Ook de nieuwe pleinruimte bij het station is ontworpen met het huidige spoornetwerk in gedachten. Uitbreiding van perrons lijkt voorlopig niet nodig, omdat een nieuwe sneltrein vanaf 2025 gekoppeld wordt aan de Nedersaksenlijn. Goederentreinen vanuit Eemshaven en Delfzijl rijden straks over sporen die ook door reizigerstreinen worden gebruikt. Dit kan drukte geven, maar volgens ProRail levert dit geen groot probleem op.

Voor de Lelylijn en een verbinding tussen Amsterdam-Groningen-Bremen worden studies gedaan om ruimte en mogelijkheden te bekijken. De Lelylijn wordt volgens de provincie al beoordeeld volgens Europese eisen, een herbeoordeling is niet nodig.

Verder wordt gekeken naar het gebruik van accu- en waterstoftreinen om het spoorvervoer milieuvriendelijker te maken. Elektrificatie van lijnen zoals Groningen-Eemshaven is in onderzoek. De provincie is bereid om met Defensie te praten over mogelijk geld voor spoorverbeteringen die ook het openbaar vervoer ten goede komen.

‘Knelpunt’ Hoofdstation?

Volt had in maart vragen gesteld over de actualiteit van het ontwerp van het vernieuwde Hoofdstation, mede omdat het aantal treinen op Groningen al is toegenomen sinds de plannen zijn gemaakt. De partij wees ook op signalen van overbelasting op station Groningen, bijvoorbeeld bij het rangeren van treinen.

Daarnaast uit Volt zorgen over de beperkte ruimte voor nieuwe verbindingen in de huidige plannen. De partij vreest dat de aanleg van bijvoorbeeld de Lelylijn straks wordt belemmerd als er nu geen extra ruimte wordt gereserveerd op het station.

De provincie erkent dat de spoorknoop complex is, maar zegt dat er voldoende flexibiliteit in het ontwerp zit. De provincie stelt dat bij het ontwerp van de zogeheten Spoorknoop Groningen al rekening is gehouden met groei van het treinverkeer. Volgens de provincie is het ontwerp van de spoorknoop afgestemd met NS, ProRail, het Rijk en andere regionale partijen.