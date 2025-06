‘Zondag zon en bewolking, komende dagen veel zon’

Foto: Robert van der Veen

De zon krijgt de komende dagen volop ruimte, maar de hoge temperaturen van de afgelopen dagen maken plaats voor aangenamere waarden.

Op zondag wisselen zon en wolken elkaar af. In de ochtend kan er een buitje vallen, maar de rest van de dag blijft het droog. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting wordt het 20 of 21 graden. In de nacht naar maandag is het grotendeels helder en ligt de minimumtemperatuur rond de 11 of 12 graden.

Op maandag verandert er weinig. Zon en bewolking wisselen elkaar af, al kan het verspreid over de dag tot een klein buitje komen. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het dan 20 graden.

Dinsdag krijgt de zon meer ruimte. Rond het middaguur kunnen er wat wolken voorbij schuiven. Bij een zwakke wind uit westelijke richting wordt het 23 graden. Woensdag verloopt nagenoeg zonovergoten. Doordat de wind draait naar het noordwesten ligt de temperatuur met 21 graden wat lager dan een dag eerder.