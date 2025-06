‘Zondag zon en bewolking, komende dagen tropisch’

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Het wordt de komende dagen flink warm. Op dinsdag en woensdag is er kans op tropische temperaturen.

Zondag begint de dag met bewolking waarbij de zon zo nu en dan even tevoorschijn komt. In de middag krijgt de zon meer ruimte. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting loopt de maximumtemperatuur op naar zo’n 22 of 23 graden. In de nacht van zondag op maandag is het helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 of 12 graden. Maandag is het zonovergoten. De wind draait naar het oosten en is zwak. Het wordt 25 of 26 graden.

Ook op dinsdag krijgt de zon alle ruimte. Later in de middag kunnen er wat wolken ontstaan. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het dan 31 of 32 graden. Woensdag lijkt ook tropisch te gaan verlopen. Aanvankelijk is er veel zon en loopt de temperatuur op naar zo’n 33 graden. In de middag wordt de warmte afgestraft met regen- en onweersbuien.