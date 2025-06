‘Zondag tropische start, daarna afkoeling en kans op buien’

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Het belooft zondag opnieuw een tropische dag te worden. Wel zal het een dag met twee gezichten zijn, want in de middag krijgen we te maken met afkoeling.

Na een warme nacht begint zondag de dag zonnig. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting, later draaiend naar het zuidwesten, worden rond het middaguur tropische waarden bereikt van zo’n 31 graden. In de loop van de ochtend of in de middag steekt er een stevige wind op. Het is dan al niet meer stralend zonnig. Gedurende de middag stroomt koelere lucht binnen, waarbij er lokaal ook een bui kan vallen. Rond 20.00 uur is het dan nog 23 graden.

Maandag tapt uit een heel ander vaatje. Er is veel bewolking, er is kans op een buien en het wordt 18 of 19 graden. Het waait stevig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Ook dinsdag lijkt grotendeels bewolkt te verlopen, waarbij er in de middaguren buien kunnen vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 19 of 20 graden.