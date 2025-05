‘Zondag perioden met zon, komende dagen een bui mogelijk’

Foto: Joris van Tweel

De nieuwe maand juni begint niet zonovergoten. De komende dagen zijn er perioden met zon, maar kan er ook een bui vallen.

Zondag kan er in de vroege ochtend nog een bui vallen. Al snel wordt het droog en kan de zon tevoorschijn komen. Later in de ochtend en in de middag is het wisselend bewolkt, waarbij de zon zich af en toe zal laten zien. In de middag is er mogelijk kans op een buitje. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 18 of 19 graden. De nacht naar maandag is helder en koelt het af naar ongeveer 13 graden.

Maandagochtend is het wisselend bewolkt, met kans op een buitje. In de middag heeft de zon de overhand. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het dan 18 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. In de ochtend krijgt de zon veel ruimte, terwijl in de middag de bewolking overheerst en een buitje mogelijk is. Dan kan het 20 of 21 graden worden.