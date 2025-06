Zomerwarmte op komst, gevolgd door (onweers)buien in het weekend

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen staan er zonnige en warme dagen op het programma voor Groningen. Het weekend brengt wel (onweers)buien onze kant op, waardoor een echte hittegolf uitblijft.

Het wordt donderdag al aangenaam en zonnig, met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel staat er een matige oostenwind. ’s Avonds koelt daalt het kwik naar 14 graden, om midden in de nacht uit te komen op 8 graden als minimumtemperatuur.

Vrijdag en zaterdag zouden wel eens de heetste dagen van dit jaar tot nu toe kunnen worden. Vrijdag wordt een stralende dag, zaterdag zijn er wat meer wolken. De temperatuur varieert tussen de 26 en 29 graden, maar hier en daar zou de 30 graden kunnen worden aangetikt.

In de nacht naar zondag komen de eerste regen- en onweersbuien over. Ook zondag overdag valt er nog zo nu en dan een bui, ook al is er daarnaast zonneschijn. Het koelt af naar zo’n 21 graden.

Maandag en daarna blijft het droog met veel zon en temperaturen van 21 tot 24 graden.