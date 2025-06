Zomerse warmte zorgt voor topdrukte in zwembad Ten Boer: “Het is een feestje”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Het zomerse weer zorgt zaterdag voor topdrukte in openluchtbad De Blinkerd in Ten Boer. Bestuurslid John Huisinga spreekt van een stralende dag.

John, op het KNMI-meetstation bij Eelde werd rond 14.00 uur de tropische temperatuur van 30 graden bereikt. Is het druk bij jullie?

“Het is helemaal stampvol! We zijn vanochtend opengegaan, en al snel zaten we op zo’n driehonderd bezoekers. Zojuist zag ik dat onze zonneweide helemaal vol ligt. Je kunt dus echt spreken van een mooie dag. Het liefst hadden we de deuren vandaag ook wat langer open willen houden, maar dat gaat niet lukken omdat we niet ruim in het personeel zitten.”

Waar komen jullie gasten zoal vandaan?

“Voornamelijk uit Ten Boer, maar we hebben ook een heel duidelijke regiofunctie. In de omgeving zijn er geen andere openluchtzwembaden. Je hebt wel het zout- en koudwaterbad bij Loppersum, maar dat is een ander type zwembad dan dat wij aanbieden. We ontvangen hier dus mensen uit Bedum, uit de wijken Lewenborg en Beijum, maar ook uit Ten Post en Appingedam.”

Hoe is de sfeer vandaag?

“Die is uitgelaten en opgetogen. Dat zagen we gisteren ook al; gisteren was het ook een prachtige dag. Mensen komen met een grote glimlach op hun gezicht aanzetten en beleven hier vervolgens een hele leuke dag. We horen ook geen wanklanken. En doordat het zo leuk en gezellig is, is het ook voor het personeel fijn om op deze dag te werken.”

Het zwembadseizoen begon op 1 mei. Hoe kijk je op dit moment tegen het huidige seizoen aan?

“De eerste weken van het seizoen verliepen uitzonderlijk fraai. Het was mooi weer met veel zonneschijn, wat zich vertaalde in een groot aantal bezoekers. Daarna kwam er een periode met slechter weer en lagere temperaturen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we op dit moment minder bezoekers hebben in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar. Ter illustratie: jaarlijks trekken we zo’n 39.500 bezoekers. Dus dat het deze dagen zomers warm is, dat krikt de bezoekersaantallen flink op.”

Je benoemde de personeelsproblemen. Kunnen jullie vrijwilligers gebruiken?

“Absoluut! Op dit moment lukt het om dagelijks het zwembad te openen. Maar wat je graag zou willen, is dat als zich in de voorspellingen een mooie dag aandient, je dan vrij makkelijk kunt beslissen om het bad langer open te houden. Dat lukt nu niet. Wat we vooral zoeken zijn vrijwilligers die de kassa willen bemannen of een rol willen spelen in de groenvoorziening. Voor het bad zelf zijn we altijd op zoek naar ervaren krachten die in bezit zijn van diploma’s, zoals bijvoorbeeld een lifeguard. Het gaat om een verantwoordelijke functie waarbij veiligheid voorop staat. Als er mensen zijn die ons graag willen helpen, of op zoek zijn naar meer informatie, zij kunnen bij ons terecht bij de entree of via onze website contact met ons opnemen.”

Zaterdag is het zwembad in Ten Boer tot 17.00 uur geopend. Zondag kan er gezwommen worden van 13.00 tot 17.00 uur.