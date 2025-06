Zomermarkt Hoornse Meer gaat zaterdag niet door: “Weersverwachting is bar en boos”

Foto: stichting Méér Hoornse Meer

De zomermarkt in de wijk Hoornse Meer gaat op deze zaterdag niet door. De organisatie acht het onverantwoord om de markt te laten plaatsvinden vanwege de slechte weersverwachtingen.

“De verwachtingen voor vandaag zijn slecht,” laat Elly Hohé van de organisatie weten. “Afgelopen woensdag hebben we daarom besloten de markt af te gelasten. Woensdag was voor ons duidelijk: er wordt regen met een stevige wind verwacht. Onder zulke omstandigheden kunnen we op weinig bezoekers rekenen. We hebben geprobeerd de markt te verplaatsen naar 21 juni, maar dit is helaas niet gelukt. Meer dan de helft van de standhouders is op die dag namelijk aanwezig op een andere markt. We hopen er volgend jaar wel weer een mooie dag van te kunnen maken.”

De markt zou gehouden worden op het S. Allendeplein. In totaal zouden 25 kramen diverse producten aanbieden, waaronder kleding, sieraden, serviesgoed, brocante, antiek en planten. Voor jongeren zou er een verkeerssimulator naar de wijk komen waar ze hun verkeersgedrag konden testen.