Zomermarkt Haren trekt veel belangstelling: “Gezellige dag”

Foto: Van Harte Haren

In Haren vond zaterdag de 48ste editie van de Zomermarkt plaats. Op de Rijksstraatweg in het centrum van het dorp presenteerden tientallen ondernemers zich.

“We kijken terug op een hele mooie en geslaagde dag”, vertelt Daphne de Haan van Ondernemend Haren. “Van tevoren hebben we wel een beetje ons hart vastgehouden: wat gaat het weer doen? Regen is natuurlijk vervelend, maar vooral de wind kan een spelbreker zijn. Je werkt met kramen en je wilt niet dat de wind daar vat op krijgt. Uiteindelijk viel dat gelukkig ontzettend mee, omdat de wind wat minder nadrukkelijk aanwezig was. Op dit moment zijn we aan het opruimen en breekt zelfs het zonnetje even door.”

Tachtig kramen

De markt bestond uit tachtig kramen. “Het aanbod was groot. Er waren kraampjes die zich specifiek richtten op sieraden of op kleding, maar er waren ook ondernemers met delicatessen, planten, vers gebak, riemen en tassen. Het aanbod was dus groot en gemêleerd. Om het extra gezellig te maken hadden we muziek en was er entertainment in de vorm van steltlopers, bellenblaas en we hadden ‘living statues’. Dit zijn mensen die zich verkleden als standbeeld. Ontzettend leuk.”

“Zorgt voor diversiteit”

Volgens De Haan betrof het niet alleen ondernemers uit Haren die hun producten in het zonnetje zetten. “Indertijd, 48 jaar geleden, is het wel op die manier begonnen. Maar vandaag de dag zie je dat er ook standhouders van buiten de gemeente op af komen. En eigenlijk is dat heel leuk. Stel dat je niet zo mobiel bent, dan is het niet zo eenvoudig om naar een ander dorp of stad te gaan. Op zo’n dag als vandaag komen ondernemers naar de Harense inwoners. Dat is heel leuk voor de diversiteit. En je weet ook niet hoe een koe een haas vangt, hè? Stel dat een ondernemer vandaag zoveel belangstelling heeft gehad, dat er misschien overwogen wordt om een vestiging in Haren te openen. Dat kunnen allemaal effecten zijn.”

“Mooie dag”

Hoeveel bezoekers de markt getrokken heeft, durft De Haan niet te zeggen: “Dat hebben we niet precies bijgehouden. Wel denken we dat het wat minder zijn dan vorig jaar. Dat wijten we aan de slechte weersvoorspellingen. We hoorden de afgelopen dagen ook dat er andere markten in de omgeving zijn afgelast. Bezoekers refereerden er ook naar. Zij vertelden dat ze de weerselementen maar getrotseerd hadden, omdat ze het anders zo sneu voor ons vonden vanwege het vele werk dat we erin gestoken hebben. Mede daardoor kijken we vandaag terug op een hele mooie dag.”