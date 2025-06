Zomerfolk strijkt neer in Stadspark: “Muziek, markt en gezelligheid”

Foto: Paul Blom

Op de Drafbaan in het Stadspark vindt zondag de tweede en laatste dag van Zomerfolk 2025 plaats. Op het programma staan verschillende optredens en evenementen.

De afgelopen jaren vond het festival op de Zonneweide plaats. “Dit terrein heeft een make-over gehad en helaas is vorige week gebleken dat het opnieuw ingezaaide grasveld niet zo snel is hersteld als de hoveniers verwacht hadden. Om dit prachtige gedeelte van het Stadspark te beschermen en ons festival bij regen niet in een mud-run te veranderen, zijn we daarom in samenspraak met de gemeente en alle andere betrokken partijen tot de oplossing gekomen om het op de Drafbaan te organiseren.”

Optredens

Het Rapalje Zomerfolk festival bestaat uit verschillende stages. Op de main stage zijn er zondag optredens van Harmony Glen, Brass for Africa en TikTok Tammo & Band. Op de pub stage treden onder andere Chris Murphy en McScallywag op. Daarnaast is er een workshoptent waar je op zondag les kunt krijgen in Schotse en Ierse dans en bestaat er de mogelijkheid om doedelzak te leren spelen. In de circustent vinden de Open Ierse Sessies plaats.

Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom

Kleinzoon van Johnny Cash

Zaterdag vond de eerste dag van het festival plaats. Ook toen kon er deelgenomen worden aan verschillende workshops en activiteiten. Op het terrein waren bijvoorbeeld demonstraties boogschieten te zien en vonden er zwaardwedstrijden plaats. Op het podium was er onder andere een optreden van Thomas Gabriel. Gabriel is een kleinzoon van Johnny Cash. Cash scoorde grote hits met ‘Ring of Fire’, ‘Hurt’ en ‘I Walk the Line’. Gabriel werd geboren in 1973. Op de sterfdatum van zijn opa maakte hij in 2023 zijn muzikale debuut. Gabriel brengt liedjes die een mix zijn van Americana, country en rock.

Het festival wordt sinds 2013 gehouden. Het is opgericht door de band Rapalje en biedt een mix van live-muziek, shows, eten en drinken, en een uitgebreide markt. Meer informatie over het programma vind je op deze website.