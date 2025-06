“Zie je dat er afval bij containers wordt gedumpt? Meld het bij de gemeente”

Foto: Arend Jan Wonink

Zie je afval gedumpt bij vuilcontainers? Meld dit dan bij de gemeente. Met die oproep komt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA).

Het onderwerp werd op de agenda gezet door de fractie van de VVD. Rik Heiner legt uit: “Afgelopen week ontving mijn fractie meldingen van afvaldumpingen in de Prunusstraat in Selwerd. En dat is niet de enige plek; we zien dit op veel meer plaatsen in de stad gebeuren. Mensen die dit doen, worden veel te weinig gestraft. Daardoor voelen ze geen drempel om hun afval te dumpen. Mijn vraag aan het college is wat er aan zulke situaties gedaan wordt en hoe we ervoor zorgen dat we de verantwoordelijken pakken.”

Bordjes en posters

Andrea Poelstra van de D66-fractie vult aan: “Dit gebeurt op heel veel plaatsen in de gemeente. Bijvoorbeeld aan de Bakboordswal in Lewenborg kregen we onlangs de vraag van een inwoner of het mogelijk was om een bordje te plaatsen met de mededeling dat afvaldumping verboden is. Ik ben benieuwd hoe het college hiernaar kijkt, of dit een oplossing kan zijn.” Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden voegt toe: “Ik woon in de Asingastraat, en bij de afvalcontainers bij mij in de buurt zijn posters geplaatst. Die lijken niet door de gemeente geplaatst te zijn, maar wellicht is dit ook een optie.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Het gebeurt dat we zakken opentrekken”

Van Niejenhuis reageert: “Vooropgesteld is het ontzettend irritant als mensen dit doen. De zakken gaan kapot, de troep waait weg. Ik erger me daar soms ook heel erg aan. Ik kan me deze vragen daarom heel goed voorstellen. Afvaldumping is iets wat niet mag en niet kan. Wat echter lastig is, is dat het vaak niet goed te achterhalen is wie het heeft gedaan. Dus het gebeurt dat we de zakken opentrekken en op zoek gaan naar iets wat kan leiden tot een adres. Dat lukt soms ook, maar niet altijd.”

“Belangrijk dat mensen melding maken”

Mochten mensen betrapt worden, dan volgen boetes. “Wat we ook doen, is een proactieve aanpak”, vervolgt de wethouder. “Dan heb je het over campagnes en bijvoorbeeld het adopteren van containers. En ook stickers die we plaatsen op containers, mevrouw Bernabela verwees daar al even naar. Op diverse containers zitten stickers waarop staat dat het niet toegestaan is om afval bij te plaatsen. Wat daarnaast belangrijk is, is dat mensen dit melden. Als we meldingen krijgen, kunnen we onze inzet gerichter doen. Bij veel meldingen over een bepaalde plek kunnen we daar gericht actie ondernemen.”

Aanpassing stickers

Heiner stelt voor: “Zouden we ook iets aan het melden kunnen doen? Als we het over stickers hebben, die worden al ingezet om aan te geven dat er niet mag worden bijgeplaatst. Maar we zouden dit misschien uit kunnen breiden met een tekst dat illegale dumpingen gemeld moeten worden.” Van Niejenhuis besluit: “Dat moeten we even uitzoeken wat daarin mogelijk is. Als er suggesties zijn ter verbetering, is het altijd goed om daar naar te kijken.”