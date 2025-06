Zestien meter hoge jurk van vlaggen in Forum Groningen

Foto: Roos Alberts voor Forum Groningen

In het Forum Groningen is tot en met zaterdag de Amsterdam Rainbow Dress te zien. De jurk, bedoeld als herinnering aan slachtoffers van LGBTQ-vervolging, staat in het gebouw vanwege de aanloop naar de Pride van komende vrijdag en zaterdag.

Een model klom woensdag in het gevaarte voor een fotoshoot. Het kunstwerk, ruim zestien meter breed en bijna zestien meter hoog, staat op de begane Groningen van het Forum. Het werk is er nog tot en met aanstaande zaterdag te zien.

De jurk reist de wereld rond en vraagt aandacht voor gelijke rechten voor LGBTQ-plussers. De makers zijn vier Nederlandse ontwerpers in samenwerking met het Amsterdam Museum. Het kledingstuk is gemaakt van vlaggen van landen waar het strafbaar is om lhbtiq+ te zijn. Als een land zijn wetgeving aanpast, wordt de vlag vervangen door een regenboogvlag.