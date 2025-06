Zaterdag bij OOG Sport twee finales in de nacompetitie

Oosterparkers kan zaterdag promoveren (Foto Martijn Minnema)

In het laatste weekend van de nacompetitie in het amateurvoetbal strijden zaterdag nog twee clubs uit de gemeente Groningen om promotie. Omlandia wil naar de derde klasse en Oosterparkers naar de vierde klasse. OOG Sport doet live verslag.

Omlandia treft in Harkema op neutraal terrein Foarút uit het Friese Menaldum (Menaam). De winnaar speelt volgend seizen in de derde klasse, de verliezer in de vierde klasse. Foarút plaatste zich vorige week door tegen DESZ de strafschoppen beter te nemen. Omlandia haalde de finale door thuis Lions’66 met 2-1 te verslaan en uit bij Hollandscheveld met 2-3 te winnen.

Oosterparkers – VCG stond vorige week al op het programma maar haalde toen het einde niet. Zaterdag wordt het restant gespeeld, nog 35 minuten. Oosterparkers was vorige week de betere ploeg maar wist dat niet in doelpunten om te zetten. De Groningers spelen het restant met een man minder, Ennio Jansen kreeg vlak voor er gestaakt werd een rode kaart. De winnaar van deze finale speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De wedstrijd vindt plaats op neutraal terrein, in Hoogeveen.