Zaterdag 14 juni open huis in Feringa Building

Feringa Building Zernike - Foto Andor Heij

Het Feringa Building van de Rijksuniversíteit houdt zaterdag 14 juni open huis. Er zijn rondleidingen, demonstraties en workshops voor kinderen.

Bezoekers zijn tussen 13.00 en 16.00 uur welkom aan de Nijenborgh 3 op de Zernike Campus, voor een rondleiding door de laboratoria en onderwijsruimtes. Ze kunnen een reis door het heelal maken in een mobiel planetarium, hun slimheid testen in een scheidkundige escaperoom of in gesprek gaan met medewerkers.

Ook voor kinderen zijn er allerlei activiteiten, zoals workshops, live-experimenten en demonstraties. Het Feringa Building is prima toegankelijk voor bezoekers met een beperking.

In het gebouw komen studenten en onderzoekers samen om onderzoek te doen op gebied van chemische technologie, nanotechnologie en astronomie. Het is genoemd naar professor Ben Feringa, die in 2016 de Nobelprijs won.

Het Feringa Building is al sinds vorig voorjaar in gebruik. Het eerste jaar waren er echter grote problemen, waardoor de laboratoria weer gesloten moesten worden en de onderzoekers er maandenlang niet konden werken. Die zorgen behoren inmiddels tot het verleden. De officiële opening vindt plaats op 17 juni.