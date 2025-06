YETS Groningen ontvangt donatie van 10.000 euro voor het begeleiden van kwetsbare jongeren

De Groningse stichting YETS heeft 10.000 euro ontvangen van Coöperatiekring Groningen-Drenthe. Deze NGO ondersteunt verschillende projecten in de regio, die gericht zijn op het vergroten van de kansengelijkheid van kinderen en jongeren.

Bij YETS worden kinderen begeleid door middel van sport: Youth Empowerment Through Sports. De kinderen eten hier, ze basketballen en maken hun huiswerk. Zo hoopt de organisatie eraan bij te dragen dat deze jongeren sterker in hun schoenen komen te staan en maatschappelijke uitval voorkomen wordt.

In Groningen bestaat YETS sinds vier jaar op de Campus Kuiverboom in Lewenborg. In Nederland zijn er ook teams van YETS in Vlaardingen, Schiedam en Den Haag.

OOG TV maakte recent een tv-reportage over YETS Groningen. Bekijk de video hier.