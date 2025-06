Xsasa Bruidsmode Haren failliet

Bruidsmodezaak Xsasa aan de Brinkhorst in Haren is failliet. Het bedrijf heeft dinsdag zelf het faillissement aangevraagd, zo meldt Haren de Krant.

Het bedrijf begon aan het Damsterdiep in de stad, waar het tot bloei kwam. In 2021 verhuisde men naar Haren. “In Haren vonden we de ideale ruimte om onze collecties en pasruimtes verder uit te breiden, waarmee we onze gasten een echte totaalbeleving kunnen bieden. Bovendien hebben we meer exposure op deze zichtlocatie,” zo schreef de zaak destijds. De coronacrisis is de reden voor het faillissement. Door de maatregelen om het virus onder de duim te houden moesten winkels meermaals de deuren gesloten houden. Dit betekende een forse aanslag op de financiën, waarbij de schuldenlast uiteindelijk toenam.

De afgelopen periode is er van alles geprobeerd om het tij te keren, maar deze reddingsacties bleken niet succesvol. In een verklaring aan Haren de Krant laten de eigenaren weten dat mensen die bruidskleding in bestelling hadden zo goed mogelijk ondersteund zullen worden om de schade beperkt te houden. Wat de toekomst betreft, wordt ingezet op een doorstart. Het bedrijf denkt dat er kansen liggen voor ondernemers die met een schone lei kunnen beginnen.