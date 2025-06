XR protesteert bij kantoor ING op Hereplein

Foto: Gert-Jan Rodenboog

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdag geprotesteerd bij het kantoor van de ING op het Hereplein. De bank moet stoppen met het financieren van de fossiele industrie, vindt de actiebeweging.

Op het Hereplein werd de ‘XR Overstapservice’ aangeboden. In het verleden werd een dergelijke actie ook al eens georganiseerd. “ING zegt veel te doen aan duurzaamheid, maar investeert in bedrijven die eeuwenoud oerwoud kappen”, laat Extinction Rebellion weten. “De bank doet mooie beloftes over corruptiebestrijding, maar financiert bedrijven die burgemeesters omkopen om protesten te smoren. Ze zegt dat stoppen met het financieren van olie- en gasprojecten echt nodig is, maar doet het vervolgens niet. ING zegt heel veel, maar doet heel weinig.”

Bij de actie waren leden van XR aanwezig die met voorbijgangers in gesprek gingen en waren er ook borden zichtbaar met daarop teksten als ‘your money’ en ‘your future’. “Wij willen inwoners laten zien dat ze hun geld beter elders kunnen bewaren. De overstapservice stelt goede alternatieven voor, zodat klanten zelf kunnen kiezen waar ze in de toekomst willen bankieren.” Het is niet de eerste keer dat de actiegroep protesteert bij het bankfiliaal. Eerder lieten leden zich bijvoorbeeld al eens vastketenen. Ook op andere plekken in het land wordt dit weekend geprotesteerd. Zo vindt op Pinksterzondag in Enschede een demonstratie en straattheater plaats tegen het fossiele beleid van de bank. Volgens XR wordt het een theaterstuk waar de olie vanaf druipt.